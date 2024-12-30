Минчанин из мести разбил машину соседа молотком и снял все на телефон

47-летний неработающий минчанин рассказал, что накануне употреблял спиртные напитки в баре. Возвращаясь домой, мужчина заметил припаркованный на стоянке автомобиль. Далее минчанин поднялся в свою квартиру, взял молоток и нанес им несколько ударов по боковому стеклу иномарки. После чего мужчина снял результат своих действий на камеру мобильного телефона, чтобы показать товарищу.