Минчанин из мести разбил машину соседа молотком и снял все на телефон

К правоохранителям обратился житель района, который рассказал, что обнаружил разбитые стекла в своем авто. Сотрудники Партизанского РУВД выбыли на место происшествия и возле автомобиля заметили мужчину, который осуществлял видеосъемку повреждений. Как стало понятно позже, оператором оказался фигурант, причастный к повреждениям чужого транспорта.
47-летний неработающий минчанин рассказал, что накануне употреблял спиртные напитки в баре. Возвращаясь домой, мужчина заметил припаркованный на стоянке автомобиль. Далее минчанин поднялся в свою квартиру, взял молоток и нанес им несколько ударов по боковому стеклу иномарки. После чего мужчина снял результат своих действий на камеру мобильного телефона, чтобы показать товарищу.
Свое поведение мужчина объяснил тем, что таким образом хотел отомстить за своего знакомого, у которого с потерпевшим ранее был конфликт. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.