Экстренный случай произошел в самолете рейса Ташкент — Астана

Между тем, в Министерстве здравоохранения 30 декабря рассказали, что на борту оказался врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов. Он не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя ее состояние.