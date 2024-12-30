Экстренный случай произошел в самолете рейса Ташкент — Астана

Как рассказал в своем Instagram* блогер Денис Денски, пилот принял решение развернуть самолет обратно в Ташкент.
«Благо на борту оказался врач, который экстренно смог оказать первую помощь!» — написал он.
Между тем, в Министерстве здравоохранения 30 декабря рассказали, что на борту оказался врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов. Он не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя ее состояние.
«Благодаря слаженной работе экипажа и профессионализму Мурата Сулейменова состояние женщины значительно улучшилось, и она смогла продолжить свой путь. Этот случай стал ярким примером того, как высококвалифицированный профессионализм и готовность помочь в критической ситуации могут спасти жизнь», — поделились в Минздраве.
Мурат Сулейменов работает врачом-анестезиологом в Павлодарской железнодорожной больнице, имеет высшую квалификационную категорию и 28 лет стажа работы.
29 декабря 2024 года летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП: плохо стало члену экипажа.
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