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Экстренный случай произошел в самолете рейса Ташкент — Астана

29 декабря 2024 года на рейсе узбекских авиалиний из Ташкента в Астану произошел экстренный случай — одной из пассажирок стало плохо, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал в своем Instagram* блогер Денис Денски, пилот принял решение развернуть самолет обратно в Ташкент.

«Благо на борту оказался врач, который экстренно смог оказать первую помощь!» — написал он.

Между тем, в Министерстве здравоохранения 30 декабря рассказали, что на борту оказался врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов. Он не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя ее состояние.

«Благодаря слаженной работе экипажа и профессионализму Мурата Сулейменова состояние женщины значительно улучшилось, и она смогла продолжить свой путь. Этот случай стал ярким примером того, как высококвалифицированный профессионализм и готовность помочь в критической ситуации могут спасти жизнь», — поделились в Минздраве.

Мурат Сулейменов работает врачом-анестезиологом в Павлодарской железнодорожной больнице, имеет высшую квалификационную категорию и 28 лет стажа работы.

29 декабря 2024 года летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП: плохо стало члену экипажа.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.