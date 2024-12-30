В Карелии около пяти населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Как сообщают в своем Telegram-канале «Россети Северо-Запад», в Республике Карелия наблюдается штормовой ветер и снег с дождем. Региональный филиал сетевой организации работает в режиме повышенной готовности: 70 аварийных бригад и 337 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.