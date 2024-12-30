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В Карелии около пяти населенных пунктов остались без света из-за непогоды

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 декабря. /ТАСС/. Около пяти населенных пунктов в Пряжинском районе Карелии остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Буевич.

Источник: Reuters

«В связи с погодными условиями на территории района произошло аварийное отключение электричества в данных населенных пунктах: Пряжа, Эссойла, Сяпся, Кудама, Матросы, Чудалахта, Святозеро, Курмойла», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Позднее Буевич дополнил информацию, отметив, что в Матросах, Пряже и Кудаме подача электроэнергии восстановлена. Аварийно-восстановительные работы по другим населенным пунктам продолжаются, подчеркнул он.

Как сообщают в своем Telegram-канале «Россети Северо-Запад», в Республике Карелия наблюдается штормовой ветер и снег с дождем. Региональный филиал сетевой организации работает в режиме повышенной готовности: 70 аварийных бригад и 337 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

ЖКХ