В Карелии около пяти населенных пунктов остались без света из-за непогоды

«В связи с погодными условиями на территории района произошло аварийное отключение электричества в данных населенных пунктах: Пряжа, Эссойла, Сяпся, Кудама, Матросы, Чудалахта, Святозеро, Курмойла», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Позднее Буевич дополнил информацию, отметив, что в Матросах, Пряже и Кудаме подача электроэнергии восстановлена. Аварийно-восстановительные работы по другим населенным пунктам продолжаются, подчеркнул он.
Как сообщают в своем Telegram-канале «Россети Северо-Запад», в Республике Карелия наблюдается штормовой ветер и снег с дождем. Региональный филиал сетевой организации работает в режиме повышенной готовности: 70 аварийных бригад и 337 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.
Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.