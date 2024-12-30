Ростовчанин пострадал, когда варил овощи для новогоднего стола

По данным ведомства, 64-летний мужчина в хозпостройке поставил варить овощи для новогоднего стола, а сам ушел в дом. Через 15 минут он услышал треск. Ростовчанин выскочил во двор и увидел, что деревянное строение полыхает. Прибывшие на место пожарные МЧС России не допустили перехода огня на жилой дом.