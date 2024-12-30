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Ростовчанин пострадал, когда варил овощи для новогоднего стола

В Ростове мужчина устроил пожар, когда готовил к празднику.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на улице Евдокимова случилось ЧП, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, 64-летний мужчина в хозпостройке поставил варить овощи для новогоднего стола, а сам ушел в дом. Через 15 минут он услышал треск. Ростовчанин выскочил во двор и увидел, что деревянное строение полыхает. Прибывшие на место пожарные МЧС России не допустили перехода огня на жилой дом.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. С огнем боролись 18 спасателей, также были задействованы пять спецмашин.

— Мужчина получил ожоги рук. От госпитализации он отказался, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.