Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азове задержанная женщина ударила сотрудницу полиции

В Азове Ростовской области задержанная женщина напала на сотрудницу полиции в отделении. Подробности сообщил Telegram-канал Vkurserostov.

Источник: РИА "Новости"

«Во время пребывания в участке она ударила капитана полиции по бедру, в результате чего сотрудница упала и получила травмы грудной клетки и ушиб кисти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину повторно задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Азовчанке грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время ей избрана мера пресечения — запрет определенных действий.

25 декабря суд в Москве приговорил иностранца Харри Йоханнеса ван Вурдена к трем годам колонии за нападение на сотрудника полиции.

Инцидент произошел в октябре. Мужчина сбил дорожный знак, обозначающий парковочное место у итальянского посольства недалеко от станции метро «Смоленская» в Москве. Охраняющий диппредставительство сотрудник полиции сделал мужчине замечание, в ответ Харри Йоханнес ударил его в лицо.