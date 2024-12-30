В Москве задержали экс-министра обороны Армении

Говоря о причинах отставки Карапетяна, премьер Армении объяснял, что тот утром 14 ноября 2021-го доложил ему о полном контроле над границей республики. «В то время как на момент его доклада азербайджанские войска вторглись на территорию [Армении] на ряде участков нашей границы и даже заняли позиции, будучи министром обороны, он либо не знал об этом, либо, будучи в курсе, не сообщил. В подобных условиях я никого не потерплю», — сказал Пашинян.