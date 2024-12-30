Массовое ДТП в Краснодаре с 17 авто произошло из-за дорожного полотна

В Краснодаре минувшей ночью, с 29 на 30 декабря, на мосту произошли массовые аварии, в результате чего пострадали 17 автомобилей. Возбуждено административное производство по данному факту, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции краевого центра.
— Госавтоинспекцией в ходе осуществления контрольно-надзорных функций за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог на территории города Краснодара было возбуждено дело об административном нарушении по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении должностных лиц Департамента транспорта и дорожного хозяйства МО г. Краснодара, — говорится в сообщении.
Правоохранители установили факт ненадлежащего содержания улично-дорожной сети в зимний период на путепроводе ул. Северной, где произошло несколько ДТП и пострадало 17 транспортных средств.
К ответственности привлекут чиновника, который не отвечает за содержание дорожного полотна. Полиция выдала предписание, чтобы указанное место обработали необходимыми реагентами, чтобы не допустить повторных аварий.
Ранее сообщалось, что, помимо повреждений авто, травму получил один человек.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, особенно в праздничные дни, когда на дорогах может быть больше людей и транспорта. Безопасность на дорогах — это общая задача, и каждый может внести свой вклад в ее решение.