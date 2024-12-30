Массовое ДТП в Краснодаре с 17 авто произошло из-за дорожного полотна

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, особенно в праздничные дни, когда на дорогах может быть больше людей и транспорта. Безопасность на дорогах — это общая задача, и каждый может внести свой вклад в ее решение.