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Летевший в ЯНАО самолет аварийно сел с одним работающим винтом

В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов.

Источник: Аргументы и факты

Вылетевший из аэропорта Тюмени в Красноселькуп пассажирский самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку на одном винте. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, посадка прошла благополучно. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов, для выполнения обратного рейса в Тюмени ожидают резервный борт.

«Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры», — добавили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее сегодня сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» экстренно приземлился в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажирки.