Летевший в ЯНАО самолет аварийно сел с одним работающим винтом

Вылетевший из аэропорта Тюмени в Красноселькуп пассажирский самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку на одном винте. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, посадка прошла благополучно. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов, для выполнения обратного рейса в Тюмени ожидают резервный борт.
«Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры», — добавили в Уральской транспортной прокуратуре.
Ранее сегодня сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» экстренно приземлился в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажирки.