Домработница в Астане похитила золота и бриллиантов на 10 миллионов

АСТАНА, 30 дек — Sputnik. В столице Казахстана полиция пресекла цепочку загадочных краж дорогих ювелирных украшений.
А было так. В семье государственных служащих высокого ранга, живущих в элитном ЖК на левобережье, стали пропадать вещи. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции района «Нура» установили подозреваемую в совершении квартирной кражи 27-летнюю женщину.
«В ходе расследования установлено, что женщина работала помощницей по дому у потерпевшей. На протяжении шести месяцев она приходила на работу дважды в неделю. Пользуясь доверием хозяйки и имея свободный доступ в жилое помещение, она неоднократно похищала ювелирные украшения, которые впоследствии сдавала в ломбарды», — сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Общая сумма ущерба составила 10 миллионов тенге ($19 тысяч). Cреди похищенных ценностей были серьги от Tiffany и бриллиантовое кольцо от бренда Casato.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.