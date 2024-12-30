Домработница в Астане похитила золота и бриллиантов на 10 миллионов

«В ходе расследования установлено, что женщина работала помощницей по дому у потерпевшей. На протяжении шести месяцев она приходила на работу дважды в неделю. Пользуясь доверием хозяйки и имея свободный доступ в жилое помещение, она неоднократно похищала ювелирные украшения, которые впоследствии сдавала в ломбарды», — сообщили в пресс-службе столичной полиции.