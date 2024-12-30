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Домработница в Астане похитила золота и бриллиантов на 10 миллионов

В Астане раскрыта кража элитных ювелирных украшений.

Источник: Аргументы и факты

АСТАНА, 30 дек — Sputnik. В столице Казахстана полиция пресекла цепочку загадочных краж дорогих ювелирных украшений.

А было так. В семье государственных служащих высокого ранга, живущих в элитном ЖК на левобережье, стали пропадать вещи. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции района «Нура» установили подозреваемую в совершении квартирной кражи 27-летнюю женщину.

«В ходе расследования установлено, что женщина работала помощницей по дому у потерпевшей. На протяжении шести месяцев она приходила на работу дважды в неделю. Пользуясь доверием хозяйки и имея свободный доступ в жилое помещение, она неоднократно похищала ювелирные украшения, которые впоследствии сдавала в ломбарды», — сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Общая сумма ущерба составила 10 миллионов тенге ($19 тысяч). Cреди похищенных ценностей были серьги от Tiffany и бриллиантовое кольцо от бренда Casato.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.