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Мужчина пришел в гости и украл сейф с долларами под Гродно

Милиция задержала гостя, который украл сейф с долларами у жителя Гродненского района.

Источник: Комсомольская правда

У жителя Гродненского района гость вынес из дома сейф с долларами, рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратился 32-летний житель деревни Казимировка, что в Гродненском районе. Мужчина сказал, что у него из дома пропал сейф, в котором было 3000 долларов.

Выяснилось, что накануне родной брат гродненца пригласил домой компанию знакомых, среди которых оказался 39-летний ранее судимый мужчина. Фигурант походил по дому и нашел в шкафу сейф. Вор унес сейф из дома, а после вскрыл его, забрал доллары и стали их тратить.

Правоохранители нашли сейф и изъяли оставшиеся деньги. Злоумышленник задержан, его будут судить за кражу, совершенную в крупном размере, и могут посадить на срок до 7 лет.

Также Верховный суд признал виновным в геноциде карателя Смовского.

Также в Беларуси стендап-комик Комиссаренко получил шесть лет колонии общего режима.