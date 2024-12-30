Мужчина пришел в гости и украл сейф с долларами под Гродно

У жителя Гродненского района гость вынес из дома сейф с долларами, рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
В милицию обратился 32-летний житель деревни Казимировка, что в Гродненском районе. Мужчина сказал, что у него из дома пропал сейф, в котором было 3000 долларов.
Выяснилось, что накануне родной брат гродненца пригласил домой компанию знакомых, среди которых оказался 39-летний ранее судимый мужчина. Фигурант походил по дому и нашел в шкафу сейф. Вор унес сейф из дома, а после вскрыл его, забрал доллары и стали их тратить.
Правоохранители нашли сейф и изъяли оставшиеся деньги. Злоумышленник задержан, его будут судить за кражу, совершенную в крупном размере, и могут посадить на срок до 7 лет.
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