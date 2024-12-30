Мужчина пришел в гости и украл сейф с долларами под Гродно

Выяснилось, что накануне родной брат гродненца пригласил домой компанию знакомых, среди которых оказался 39-летний ранее судимый мужчина. Фигурант походил по дому и нашел в шкафу сейф. Вор унес сейф из дома, а после вскрыл его, забрал доллары и стали их тратить.