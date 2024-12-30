В Борисовском районе нетрезвый водитель сбил несовершеннолетнюю

Сегодня около 11.00 35-летний житель Борисовского района, двигаясь на автомобиле Renault Megane Scenic со стороны аг. Старо-Борисов в направлении г. Борисова, совершил наезд на 16-летнюю девочку.
Несовершеннолетняя переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины. Затем водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW.
В результате ДТП пострадавшая с полученными травмами госпитализирована. Водитель автомобиля BMW не пострадал. Нарушитель, водитель Renault, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, взяты биосреды для анализа. По факту ДТП проводится проверка. Как выяснилось, нарушитель в 2016 году уже был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.