Пожар на АЗС в Грозном потушили

Ранее пресс-служба прокуратуры республики сообщала, что организована проверка по факту возгорания на автозаправке в Грозном.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на территории автозаправочной станции в Грозном. Загорание автоцистерны с топливом, операторской и автомагазина произошло на АЗС. Площадь пожара составила 450 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Сотрудникам МЧС удалось не допустить взрыва цистерн с топливом и перехода огня на рядом расположенные строения.
К тушению возгорания привлекались 14 единиц техники и 82 человека личного состава.