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Пожар на АЗС в Грозном потушили

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправке в Грозном, площадь возгорания составила 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-служба прокуратуры республики сообщала, что организована проверка по факту возгорания на автозаправке в Грозном.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на территории автозаправочной станции в Грозном. Загорание автоцистерны с топливом, операторской и автомагазина произошло на АЗС. Площадь пожара составила 450 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. Сотрудникам МЧС удалось не допустить взрыва цистерн с топливом и перехода огня на рядом расположенные строения.

К тушению возгорания привлекались 14 единиц техники и 82 человека личного состава.

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МЧС