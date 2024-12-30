Фанат Насти Ивлеевой пробрался с битой в её дом в подмосковной Истре

«Это не первое проникновение в мой дом данного гражданина. В августе этого года он проник ко мне домой ночью, пока я спала. Слава богу, мама, дети и другие родственники были в отъезде и кроме меня и сотрудника не было никого. Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб! Сказать что это было смертельно страшно, не сказать ничего. Не буду вдаваться в подробности, но после этого события спать и жить в доме не предоставлялась возможным. Потому, мы съехали. Дурачок остался неудовлетворен и видимо решил повторить/закончить свое грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов».