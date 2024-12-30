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В Болгарии протестующие из-за отсутствия электроэнергии перекрыли движение

Жители Ловечской области в Болгарии вышли на акцию протеста в связи с отсутствием электроэнергии и вместе с местными властями перекрыли движение на дороге София — Варна. Об этом 30 декабря сообщил болгарский телеканал БНТ 1.

Источник: Reuters

«Акцию протеста организует Ассоциация мэров и заместителей мэров населенных пунктов муниципалитета Ловеч», — говорится в публикации.

Уточняется, что протестующие иногда пропускают проезжающие автомобили.

Согласно материалу, в стране идет шестой день кризиса и несмотря на то, что где-то электроснабжение восстановили, все еще есть участки, где работы по ликвидации аварий продолжаются.

Мэр Ловеча и его администрация планируют подать коллективный иск против электрораспределительной компании. Кроме того, они будут требовать компенсации от государства.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что в Молдавии могут начаться протесты из-за сложной энергетической ситуации в республике в связи с прекращением транзита газа через Украину.

энергетика