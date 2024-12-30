В Болгарии протестующие из-за отсутствия электроэнергии перекрыли движение

«Акцию протеста организует Ассоциация мэров и заместителей мэров населенных пунктов муниципалитета Ловеч», — говорится в публикации.
Уточняется, что протестующие иногда пропускают проезжающие автомобили.
Согласно материалу, в стране идет шестой день кризиса и несмотря на то, что где-то электроснабжение восстановили, все еще есть участки, где работы по ликвидации аварий продолжаются.
Мэр Ловеча и его администрация планируют подать коллективный иск против электрораспределительной компании. Кроме того, они будут требовать компенсации от государства.
Ранее, 23 декабря, сообщалось, что в Молдавии могут начаться протесты из-за сложной энергетической ситуации в республике в связи с прекращением транзита газа через Украину.