Под Борисовом пьяный водитель сбил девочку-пешехода и влетел в другую машину

Авария произошла 30 декабря примерно в 11.00 часов. Установлено, что 35-летний житель Борисовского района ехал на «Рено Меган Сценик» от агрогородка Старо-Борисов в сторону Борисова. Мужчина сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем сразу же врезался во встречный кроссовер «БМВ».