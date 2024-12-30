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Под Борисовом пьяный водитель сбил девочку-пешехода и влетел в другую машину

Пьяный на Renault сбил школьницу на переходе и сразу въехал в BMW под Борисовом.

Источник: Комсомольская правда

В Борисовском районе пьяный водитель сбил школьницу на пешеходном переходе и сразу же врезался во встречный кроссовер. Подробности жесткого ДТП рассказали в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 30 декабря примерно в 11.00 часов. Установлено, что 35-летний житель Борисовского района ехал на «Рено Меган Сценик» от агрогородка Старо-Борисов в сторону Борисова. Мужчина сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем сразу же врезался во встречный кроссовер «БМВ».

Пострадавшую в ДТП несовершеннолетнюю госпитализировали. Водитель «БМВ» не пострадал. А у водителя «Рено» зафиксировали алкогольное опьянение.

В милиции обратили внимание на то, что в 2016-м борисовчанина уже лишали водительских прав за пьяное вождение.

Также мужчина пришел в гости и украл сейф с долларами под Гродно.

Еще минчанин разбил молотком машину соседа, который обидел его знакомого: «Отомстил за друга».

А в Минске 910 человек эвакуированы из-за пожара в радиотехническом колледже.