Казахстан отправил Бразилии черные ящики с азербайджанского самолета

«Оба самописца найдены. Сейчас они транспортируются для расшифровки. На этом конкретном воздушном судне установлен самописец, который записывает два часа работы экипажа и технических параметров судна. Практически вся картина происшествия будет видна в ходе расследования», — рассказал казахстанский вице-министр транспорта Талгат Ластаев.