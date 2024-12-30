Новосибирец устроил тройное ДТП на Октябрьском мосту и попал в больницу

В Новосибирске 44-летний водитель попал в больницу после тройного ДТП на Октябрьском мосту. Авария случилась вечером 30 декабря у дома на улице Добролюбова, 2б.
— Водитель «Хендай Крета» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс», после чего столкнулся в лоб с «Тойотой Чайзер», — сообщили в ГАИ по Новосибирску.
44-летний водитель «Хендай» получил травмы и был доставлен в больницу на скорой. На месте работал экипаж ДПC, устанавливаются все обстоятельства.