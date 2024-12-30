Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец устроил тройное ДТП на Октябрьском мосту и попал в больницу

Он выехал на встречку.

В Новосибирске 44-летний водитель попал в больницу после тройного ДТП на Октябрьском мосту. Авария случилась вечером 30 декабря у дома на улице Добролюбова, 2б.

— Водитель «Хендай Крета» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс», после чего столкнулся в лоб с «Тойотой Чайзер», — сообщили в ГАИ по Новосибирску.

44-летний водитель «Хендай» получил травмы и был доставлен в больницу на скорой. На месте работал экипаж ДПC, устанавливаются все обстоятельства.