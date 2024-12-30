В пожаре в Бангкоке погибли граждане США, Бразилии и Украины

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что отель был построен путем перестройки 11 соединенных между собой коммерческих зданий общей площадью более 1,5 тыс. кв м. Отель открылся в апреле 2022 года. В нем было два пожарных выхода и достаточное количество огнетушителей, но не было автоматической системы пожаротушения, потому что в гостиницах небольшого размера это не требуется.