Мэр Дзержинска прокомментировал ЧП со взрывом петарды у мальчика

Мэр Дзержинска Михаил Клинков высказался по поводу ЧП, которое случилось в воскресенье, 29 декабря, в Нижнем Новгороде. Напомним, что в торговом центре петарда взорвалась в руке у 13-летнего подростка. Он получил травмы и был прооперирован.
«Хочу сказать, что какие бы условия и возможности для обеспечения безопасности детей ни предоставляли больницы, школы, детсады, учреждения культуры и спорта, главные правила безопасного поведения дети получают в семье, ответственность за несовершеннолетних и забота о них лежат на плечах родителей», — отметил Михаил Клинков.
Мэр также обратил внимание, что родителям стоит рассказать детям о правилах безопасности в праздничные дни. Он попросил жителей города не запускать самостоятельно салюты и фейерверки. Обратить внимание стоит и магазинам с пиротехникой, которым запрещено продавать опасную технику лицам младше 16 лет.
Глава города порекомендовал использовать хлопушки и конфетти.