Мэр Дзержинска прокомментировал ЧП со взрывом петарды у мальчика

«Хочу сказать, что какие бы условия и возможности для обеспечения безопасности детей ни предоставляли больницы, школы, детсады, учреждения культуры и спорта, главные правила безопасного поведения дети получают в семье, ответственность за несовершеннолетних и забота о них лежат на плечах родителей», — отметил Михаил Клинков.