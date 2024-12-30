В Аргентине пятерых человек обвинили в причастности к смерти певца Пейна

Речь идёт о бывшем официанте, работавшем в одном из ресторанов Буэнос-Айреса, и о сотруднике отеля, где жил и погиб Пейн. Их обвиняют в передаче экс-певцу наркотиков, за что им грозит наказание от 4 до 15 лет заключения.