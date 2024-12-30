В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов

Операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение пяти месяцев в девяти турецких провинциях, в том числе в Стамбуле. Подозреваемые размещали фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало и обманывали клиентов, получав деньги за несуществующие бронирования. Речь идет о сотнях пострадавших, отмечает СМИ.
«В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 миллиарда 147 миллионов 983 тысячи турецких лир», — говорится в сообщении агентства.