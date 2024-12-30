Генпрокуратура Германии предъявила троим обвинение в шпионаже в пользу России

По утверждению германской стороны, Дитер С. был ранее бойцом формирования Донецкой Народной Республики (ДНР) и заявил «человеку, связанному с российской спецслужбой», о готовности совершить в ФРГ поджоги и подрывы объектов инфраструктуры, использующихся при оказании военной помощи Киеву, в частности железнодорожных путей. По версии следствия, мужчина также собирал информацию о потенциальных целях, в том числе объектах армии США, в Баварии. В заявлении прокуратуры утверждается, что двое других обвиняемых — Александер Й. и Алекс Д. — не позднее чем с марта 2024 года стали оказывать помощь Дитеру С.