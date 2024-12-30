Почти две сотни посетителей эвакуировали из уфимского торгового центра

Сегодня вечером, 30 декабря, в Уфе почти две сотни посетителей эвакуировали из торгового комплекса. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел в ТК «Центральный», в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место ЧП направили сотрудников чрезвычайного ведомства. Специалисты обследовали все помещения и не обнаружили признаков пожара. Известно, что из комплекса эвакуировали 198 человек.
— Вызов ложный, силам дан отбой, — заявили в экстренной службе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.