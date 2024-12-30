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Почти две сотни посетителей эвакуировали из уфимского торгового центра

В Уфе из ТК «Центральный» эвакуировали 198 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 30 декабря, в Уфе почти две сотни посетителей эвакуировали из торгового комплекса. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в ТК «Центральный», в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место ЧП направили сотрудников чрезвычайного ведомства. Специалисты обследовали все помещения и не обнаружили признаков пожара. Известно, что из комплекса эвакуировали 198 человек.

— Вызов ложный, силам дан отбой, — заявили в экстренной службе.

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