Главбуха осудили за хищение 45 млн тенге в Семее

Из материалов дела известно, что А. с июня 2020 года по ноябрь 2023 года начисляла зарплату ранее уволенным сотрудникам, изменяя список бенефициаров после их первоначального утверждения руководством, что позволило ей перераспределить средства в свою пользу, причинив ТОО ущерб на сумму 45 миллионов тенге.