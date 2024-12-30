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На пляжах Кубани без новых выбросов основную уборку мазута завершат за неделю

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Основные работы по уборке пляжей Кубани от мазута будут завершены в течение недели при условии отсутствия новых выбросов, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Если не будет новых выбросов мазута, основной фронт работ будет завершен в течение недели. После начнется чистовая уборка пляжей», — говорится в публикации.

Как сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась, сотрудники штаба объехали весь участок, который находится в зоне ликвидации ЧС, от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка — работы там завершены, пляж полностью очищен. На побережье от Анапы до Темрюкского района продолжается вывоз загрязненного грунта — эти работы планируют завершить до конца года.

«В районе Благовещенской есть достаточно продолжительные по расстоянию участки, где должна работать прежде всего техника. С нового года продолжим работу, муниципалитеты будут перегруппированы с тех участков, где уже работа завершена, на те участки, где требуются дополнительные силы», — уточнили в оперштабе.

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий не менее 100 человек от каждого. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края, в Крыму последствия разлива будут ликвидированы до начала туристического сезона.

экология