Две женщины погибли при пожаре в деревянном доме в ХМАО

«При тушении пожара спасателями обнаружены тела двух женщин, проживавших в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”)», — говорится на сайте ведомства.
На место происшествия выехал следователь. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы, причину смерти женщин — в ходе судебно-медицинской экспертизы.
По данным регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило в 15:35 по местному времени (13:35 мск). Оперативно прибывшие на место подразделения ведомства обнаружили открытое горение в квартире на втором этаже и приступили к поиску и спасению людей.
К ликвидации пожара привлекали семь единиц техники и 27 специалистов. Из дома эвакуировалось восемь человек, еще один был спасен. Огонь был локализован на площади около 200 кв. м. В 18:27 по местному времени (16:27 мск) было ликвидировано открытое горение.
Ранее, 25 декабря, двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в Забайкальском крае. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух маленьких девочек в возрасте трех и полутора лет, 56-летней женщины и еще одного взрослого человека. Возбуждено уголовное дело.