Две женщины погибли при пожаре в деревянном доме в ХМАО

К ликвидации пожара привлекали семь единиц техники и 27 специалистов. Из дома эвакуировалось восемь человек, еще один был спасен. Огонь был локализован на площади около 200 кв. м. В 18:27 по местному времени (16:27 мск) было ликвидировано открытое горение.