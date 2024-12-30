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В Алтайском крае подростков на тюбингах прицепили к машине

В Алтайском крае водитель прокатил подростков на тюбингах и попал на видео. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«На тюбингах, которые были прицеплены к машине, ехали двое подростков. Прокатили ребят по дороге в Егорьевском районе. В МВД нам сообщили, что заинтересовались видео и проводят проверку», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как двое молодых людей катятся на тюбингах по заснеженной дороге.

До этого в Новосибирске молодые люди устроили поездку на ватрушке по дороге.

Инцидент произошел по дороге возле Октябрьского моста. На кадрах с места инцидента заметно, как два юноши сели на одну ватрушку, которая была привязана к автомобилю. В какой-то момент трос отцепился от средства передвижения, и пассажиры упали на дорогу. Судя по видео, каких-либо серьезных травм они не получили — молодые люди сами поднялись.