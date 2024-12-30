В Алтайском крае подростков на тюбингах прицепили к машине

Инцидент произошел по дороге возле Октябрьского моста. На кадрах с места инцидента заметно, как два юноши сели на одну ватрушку, которая была привязана к автомобилю. В какой-то момент трос отцепился от средства передвижения, и пассажиры упали на дорогу. Судя по видео, каких-либо серьезных травм они не получили — молодые люди сами поднялись.