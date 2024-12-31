Задержанный в Москве курьер мошенников оказался причастен к обману девочки-подростка на 1,8 млн руб

«В полицию обратилась мама ученицы одной из столичных школ, которая рассказала, что ее дочери на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась оператором сотовой связи. Звонившая сообщила, что необходимо продлить договор оказания услуг, после чего на телефон несовершеннолетней пришел код, который она продиктовала незнакомке. Через некоторое время девочке снова позвонили и сообщили, что ранее она общалась с мошенниками и, чтобы обезопасить деньги на счетах, необходимо оформить кредит через мобильное приложение матери и передать принадлежащие последней банковские карты курьеру. Введенная в заблуждение несовершеннолетняя выполнила все указания звонивших. Позже девочка поняла, что ее обманули, и рассказала о случившемся матери. В результате проведенных следственных и оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к противоправному деянию 19-летнего жителя Московской области, ранее задержанного сотрудниками полиции отдела МВД России по району Митино Москвы за аналогичное противоправное деяние», — говорится в сообщении.