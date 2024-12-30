В Турции задержали обманувших туристов на $60 млн мошенников

«В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 млрд 147 млн 983 тыс. турецких лир ($60 млн. — Ред.)», — говорится в публикации.