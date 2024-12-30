В Турции задержали обманувших туристов на $60 млн мошенников

По данным агентства, операция по задержанию злоумышленников проводилась в течение пяти месяцев. Подозреваемые публиковали фальшивые рекламные объявления отелей в формате бунгало и обманывали клиентов, получая при этом деньги за ненастоящие бронирования. В агентстве отметили, что мошенники таким образом обманули сотни пострадавших.
«В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 млрд 147 млн 983 тыс. турецких лир ($60 млн. — Ред.)», — говорится в публикации.
Накануне сообщалось, что в Москве студентка отдала мошенникам наличные и украшения из сейфа на общую сумму 7,5 млн рублей. Во время общения преступники вынудили потерпевшую установить неизвестное приложение и рассказать об имуществе в квартире.