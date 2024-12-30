Основной этап очистки побережья Кубани от мазута планируется завершить за неделю

«Если не будет новых выбросов мазута, основной фронт работ будет завершен в течение недели. После начнется чистовая уборка пляжей», — приводятся его слова в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что объезд участка в зоне ликвидации ЧС от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка показал, что работы завершены и пляж полностью очищен. На протяжении побережья от Анапы до Темрюкского района продолжается вывоз загрязненного грунта, его планируется полностью вывезти до конца года.
При этом в районе Благовещенской есть достаточно продолжительные по расстоянию участки, где должна работать техника, указал Галась. Там работа продолжится с нового года с перегруппировкой сил муниципалитетов.
По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, на анапских и темрюкских пляжах уже собрали и вывезли почти 70 тыс. тонн грунта с нефтепродуктами.
В Telegram-канале он уточнил, что за трое суток площадка временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой приняла 35 тыс. тонн, еще столько же вывезли на специализированные предприятия для утилизации.
Накануне МЧС России сообщало, что с побережья Кубани было собрано около 64 тыс. тонн песка и грунта. В Краснодарском крае к тому моменту обследовали 220 км берега.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов было эвакуировано 27 человек. Уточнялось, что один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.
В Краснодарском крае с 26 декабря действует чрезвычайной ситуации федерального уровня, а в Крыму с 28 декабря объявлен режим ЧС регионального характера. Для ликвидации последствий разлива нефти на Кубань доставили безопасный сорбент, а также установку откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров.