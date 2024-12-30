Основной этап очистки побережья Кубани от мазута планируется завершить за неделю

Уточняется, что объезд участка в зоне ликвидации ЧС от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка показал, что работы завершены и пляж полностью очищен. На протяжении побережья от Анапы до Темрюкского района продолжается вывоз загрязненного грунта, его планируется полностью вывезти до конца года.