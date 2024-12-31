Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер народный артист РСФСР, иллюзионист Владимир Данилин

ПЕРМЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Заслуженный и народный артист РСФСР, иллюзионист Владимир Данилин умер в понедельник в Перми в возрасте 73 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Эдуард Соснин.

Источник: РИА "Новости"

«С прискорбием сообщаю, что на 74-м году жизни скончался выдающийся человек, почетный гражданин города Перми Владимир Николаевич Данилин», — написал он.

Данилин родился 4 сентября 1951 года. Карьеру в качестве артиста оригинального жанра начинал в Пермской областной филармонии. Позднее основал театр «Иллюзион». Был профессором Пермского государственного института искусств.

Соснин назвал Данилина всемирно известным иллюзионистом, который «вдохновлял не одно поколение зрителей и творческих людей».

«Сегодня мы потеряли выдающегося человека и великого мастера. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем, кто знал его. Пермь всегда будет помнить о его творческом наследии, о волшебных моментах, которые он подарил нам. Пусть светлая память о Владимире Данилине навсегда останется в наших сердцах», — написал Соснин.