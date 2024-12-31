Умер народный артист РСФСР, иллюзионист Владимир Данилин

«Сегодня мы потеряли выдающегося человека и великого мастера. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем, кто знал его. Пермь всегда будет помнить о его творческом наследии, о волшебных моментах, которые он подарил нам. Пусть светлая память о Владимире Данилине навсегда останется в наших сердцах», — написал Соснин.