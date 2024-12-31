Умер народный артист РСФСР, иллюзионист Владимир Данилин

«С прискорбием сообщаю, что на 74-м году жизни скончался выдающийся человек, почетный гражданин города Перми Владимир Николаевич Данилин», — написал он.
Данилин родился 4 сентября 1951 года. Карьеру в качестве артиста оригинального жанра начинал в Пермской областной филармонии. Позднее основал театр «Иллюзион». Был профессором Пермского государственного института искусств.
Соснин назвал Данилина всемирно известным иллюзионистом, который «вдохновлял не одно поколение зрителей и творческих людей».
«Сегодня мы потеряли выдающегося человека и великого мастера. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем, кто знал его. Пермь всегда будет помнить о его творческом наследии, о волшебных моментах, которые он подарил нам. Пусть светлая память о Владимире Данилине навсегда останется в наших сердцах», — написал Соснин.