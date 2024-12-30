В Воронежской области 14 человек попали в больницу после отравления обедом

«По предварительной информации министерства здравоохранения региона, 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжелом стабильном состоянии, с положительной динамикой», — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области (цитата по «РИА Новости»).
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы как от пострадавших, так из продуктов, находившихся в столовой. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в целях выявления причин происшествия и предотвращения аналогичных инцидентов.