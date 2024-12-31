В Сербии вынесли приговор родителям подростка, убившего 10 человек в школе

Высший суд Белграда вынес приговор по делу о трагическом массовом убийстве, имевшем место в мае 2023 года в Сербии. Об этом сообщает AP News.
Родители 14-летнего стрелка понесли наказание в виде реального тюремного срока. Отца, Владимира Кецмановича, осудили за тяжкое преступление против общественного порядка и неправильное обращение с несовершеннолетним, приговорив к 14,5 годам заключения. Матери, Миляне Кецманович, назначили три года лишения свободы за игнорирование родительских обязанностей и неподобающее обращение с ребенком; кроме того, ей продлили запрет на контакт с сыном, который проходит лечение в психиатрической клинике.
Также наказание понес инструктор стрельбища, где подросток практиковался в стрельбе. Неманья Маринкович получил 1,3 года за ложные показания.
3 мая 2023 года сербская полиция задержала юный подростка, который открыл огонь в школе в районе Врачар в центре Белграда. В результате произошедшего погибли 10 человек, еще 16 получили ранения.
Ранее в Ленинградской области подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в глаз 13-летнему однокласснику. Хирурги диагностировали мальчику проникающее ранение с повреждением оболочки глаза и провели экстренную операцию.