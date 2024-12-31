В Сербии вынесли приговор родителям подростка, убившего 10 человек в школе

Родители 14-летнего стрелка понесли наказание в виде реального тюремного срока. Отца, Владимира Кецмановича, осудили за тяжкое преступление против общественного порядка и неправильное обращение с несовершеннолетним, приговорив к 14,5 годам заключения. Матери, Миляне Кецманович, назначили три года лишения свободы за игнорирование родительских обязанностей и неподобающее обращение с ребенком; кроме того, ей продлили запрет на контакт с сыном, который проходит лечение в психиатрической клинике.