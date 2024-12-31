ЦАХАЛ сообщила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена

В результате срабатывания сигналов воздушной тревоги в центральном Израиле, включая Рамлу, ЦАХАЛ подтвердил, что ракета была успешно перехвачена силами ВВС Израиля. В сообщении также отмечается, что сирены были активированы из-за потенциальной угрозы падения осколков.