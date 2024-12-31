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ЦАХАЛ сообщила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена

В результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена, до того, как она пересекла израильскую территорию.

В результате срабатывания сигналов воздушной тревоги в центральном Израиле, включая Рамлу, ЦАХАЛ подтвердил, что ракета была успешно перехвачена силами ВВС Израиля. В сообщении также отмечается, что сирены были активированы из-за потенциальной угрозы падения осколков.

Предварительно, в результате произошедшего удалось избежать жертв и разрушений.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осуждил эскалацию напряженности между Израилем и Йеменом. Он призвал все стороны прекратить боевые действия.