ЦАХАЛ сообщила о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена, до того, как она пересекла израильскую территорию.
В результате срабатывания сигналов воздушной тревоги в центральном Израиле, включая Рамлу, ЦАХАЛ подтвердил, что ракета была успешно перехвачена силами ВВС Израиля. В сообщении также отмечается, что сирены были активированы из-за потенциальной угрозы падения осколков.
Предварительно, в результате произошедшего удалось избежать жертв и разрушений.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осуждил эскалацию напряженности между Израилем и Йеменом. Он призвал все стороны прекратить боевые действия.