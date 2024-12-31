В Воронежской области 14 человек отравились обедом

В Рамонском районе Воронежской области произошло массовое отравление, в результате которого 14 человек были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости.
Один из пострадавших находится в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии, остальным же поставлен диагноз средней степени тяжести. Такую информацию предоставило правительство региона.
Согласно данным Роспотребнадзора, сейчас проводятся лабораторные исследования, берутся пробы как от заболевших, так и из продуктов питания, чтобы выяснить причины отравления.
Ранее ранее стало известно, что кишечную палочку и плесень нашли в мороженом известных брендов. Специалисты исследовали 38 популярных марок мороженого.