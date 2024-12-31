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В Воронежской области 14 человек отравились обедом

Один человек попал в реанимацию.

Источник: Аргументы и факты

В Рамонском районе Воронежской области произошло массовое отравление, в результате которого 14 человек были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из пострадавших находится в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии, остальным же поставлен диагноз средней степени тяжести. Такую информацию предоставило правительство региона.

Согласно данным Роспотребнадзора, сейчас проводятся лабораторные исследования, берутся пробы как от заболевших, так и из продуктов питания, чтобы выяснить причины отравления.

Ранее ранее стало известно, что кишечную палочку и плесень нашли в мороженом известных брендов. Специалисты исследовали 38 популярных марок мороженого.