В Льгове Курской области при ударе ВСУ получил повреждения двухэтажный дом

В результате ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области был серьезно поврежден многоквартирный дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что обстрел затронул восьмиквартирный двухэтажный дом, в котором пострадавшим предложили временное размещение в пунктах временного размещения (ПВР), однако большинство жителей предпочли остаться у родственников.
По словам Хинштейна, в некоторых домах выбиты окна и повреждены стены. Он поручил главе города связаться с выехавшими жителями и обеспечить их необходимыми продуктами, лекарствами и средствами гигиены. Также сообщается, что 86-летняя женщина обратилась за медицинской помощью из-за повреждений ног от осколков стекол, но отказалась от госпитализации после оказания помощи.
Кроме того, обстрел повредил две линии электропередачи, что привело к отключению электричества на двух улицах, однако в большинстве домовладений свет уже восстановлен.
Напомним, ВСУ также обстреляли Льгов 25 декабря, в результате погибли четыре человека, пятеро получили ранения. По данным СК РФ, удар по городу, по предварительным данным, был нанесен при помощи РСЗО HIMARS.