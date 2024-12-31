В Льгове Курской области при ударе ВСУ получил повреждения двухэтажный дом

По словам Хинштейна, в некоторых домах выбиты окна и повреждены стены. Он поручил главе города связаться с выехавшими жителями и обеспечить их необходимыми продуктами, лекарствами и средствами гигиены. Также сообщается, что 86-летняя женщина обратилась за медицинской помощью из-за повреждений ног от осколков стекол, но отказалась от госпитализации после оказания помощи.