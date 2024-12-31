NYT: Минфин США заявил об атаке связанных с КНР хакеров на его системы

Минфин США сообщил о кибератаке, совершенной хакерами, предположительно, связанными с Китаем, на его электронные системы. Как сообщает газета The New York Times, информация была изложена в письме ведомства Конгрессу.
В письме указано, что компания BeyondTrust, являющаяся одним из подрядчиков Минфина в области программного обеспечения, сообщила о том, что хакеры удаленно получили доступ к ключу безопасности, который предоставляет доступ к определенным рабочим системам казначейства и содержащейся в них документации.
После инцидента затронутая электронная система была отключена от сети, и американские власти уверены, что в настоящее время хакеры не имеют доступа к системам Минфина. Ведомство активно сотрудничает с ФБР для расследования произошедшего.
Ранее власти США заявили, что «китайские хакеры» получили доступ к перепискам и звонкам примерно 150 политиков в Вашингтоне. Хакеры нацелились на крупнейшие американские интернет-провайдеры, а среди жертв могли оказаться высокопоставленные представители как Демократической, так и Республиканской партий.