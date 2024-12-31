NYT: Минфин США заявил об атаке связанных с КНР хакеров на его системы

В письме указано, что компания BeyondTrust, являющаяся одним из подрядчиков Минфина в области программного обеспечения, сообщила о том, что хакеры удаленно получили доступ к ключу безопасности, который предоставляет доступ к определенным рабочим системам казначейства и содержащейся в них документации.