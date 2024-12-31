Полиция в Клину задержала подозреваемых в повреждении мемориального комплекса «Вечный огонь»

По данным следствия, ночью 29 декабря мужчины подошли к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Клину, где один из подозреваемых оторвал венок, прикрепленный к памятнику. Остальные соучастники нанесли по нему удары, а затем сожгли и скрылись с места преступления. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.