Полиция в Клину задержала подозреваемых в повреждении мемориального комплекса «Вечный огонь»

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое местных жителей 1999 и 2002 годов рождения. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а, б” ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (“Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов”)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 29 декабря мужчины подошли к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Клину, где один из подозреваемых оторвал венок, прикрепленный к памятнику. Остальные соучастники нанесли по нему удары, а затем сожгли и скрылись с места преступления. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.