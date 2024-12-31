NYT назвала причиной авиакатастрофы в Корее фатальное стечение факторов

Одним из действий пилотов, которое вызвало вопросы, стала спешка при аварийном приземлении. По словам председателя Корейской ассоциации авиационной безопасности Хвана Хо Вона, пилоты, планируя посадку с невыпущенными шасси, обычно пытаются выиграть время, избавляясь от излишков топлива, и давая персоналу больше времени на подготовку к чрезвычайной ситуации.
«Большой вопрос — почему пилот так торопился с посадкой Он потерял оба двигателя?» — приводит его слова издание.
Как указал профессор общественной безопасности в Корейском киберуниверситете Пэк Сын Чжу, неисправность двигателя могла привести к отказу шасси, что заставило пилота совершить аварийную посадку на фюзеляж «в считанные минуты».
Еще одним фактором, привлекшим внимание экспертов, стала взлетная полоса. Указывается, что ее длина составляла около 2800 метров, что достаточно для посадки. Однако из-за работ по удлинению ВПП можно было использовать только около 2500 метров.
При этом при аварийной посадке самолет сел слишком далеко от предназначенной для этого точки приземления, отмечается в материале.
Эксперты также обратили внимание на бетонное сооружение, в которое на огромной скорости врезался самолет, — основу для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту придерживаться правильной траектории при заходе на посадку.
«Некоторые эксперты заявили, что если бы такой бетонной конструкции не было или если бы антенна была установлена на более легко ломающемся креплении, самолет мог бы избежать трагедии», — пишет автор статьи.
В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.