Около Севастополя отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие отразили попытку атаковать Севастополь с помощью надводных беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что громкие звуки, слышимые в городе, являются результатом работы военных, которые предотвратили атаку. По предварительной информации, был уничтожен один безэкипажный катер (БЭК).
Развожаев также сообщал, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря. Ситуация остается под контролем, и местные власти призывают жителей сохранять спокойствие.
Ранее силы противовоздушной обороны также сбили в небе над Курской областью ракету Вооруженных сил Украины.