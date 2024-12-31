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Около Севастополя отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ

Кроме того, над Черным морем были сбиты два БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие отразили попытку атаковать Севастополь с помощью надводных беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что громкие звуки, слышимые в городе, являются результатом работы военных, которые предотвратили атаку. По предварительной информации, был уничтожен один безэкипажный катер (БЭК).

Развожаев также сообщал, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря. Ситуация остается под контролем, и местные власти призывают жителей сохранять спокойствие.

Ранее силы противовоздушной обороны также сбили в небе над Курской областью ракету Вооруженных сил Украины.