NYT: причиной авиакатастрофы в Корее стало фатальное стечение факторов

Причиной крушения самолета Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air в Южной Корее стало роковое совпадение обстоятельств, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на мнение специалистов.
Одним из спорных действий пилотов стало поспешное аварийное приземление. Пилоты, планируя посадку с невыпущенными шасси, обычно стараются избавиться от излишков топлива, чтобы дать персоналу больше времени на подготовку к чрезвычайной ситуации.
Однако специалисты отметили, что пилот действовал поспешно при посадке, предполагая, что он лишился сразу обоих двигателей. Неисправность двигателей могла спровоцировать отказ шасси, что вынудило пилота произвести экстренную посадку только на корпус самолета в считанные минуты.
Кроме того, эксперты акцентировали внимание на длине взлетно-посадочной полосы, которая измеряется примерно 2800 метрами, что теоретически достаточно для безопасного приземления. Однако из-за строительных работ по ее удлинению в тот момент было доступно лишь 2500 метров, и самолет приземлился далеко от рассчитанной точки.
Эксперты также обратили внимание на бетонное сооружение, в которое самолет на большой скорости врезался. Это была основа для антенной установки курсового радиомаяка, позволяющего пилоту точно выполнять заход на посадку. Некоторые специалисты высказывают мнение, что если бы бетонной конструкции не существовало или если бы антенна была закреплена на более мягком основании, катастрофы возможно удалось бы избежать.
Напомним, 29 декабря Boeing 737−800, выполнявший рейс 7C2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего начался пожар. На борту был 181 человек, в живых остались только двое членов экипажа — мужчина и женщина, которые получили травмы.