NYT: причиной авиакатастрофы в Корее стало фатальное стечение факторов

Эксперты также обратили внимание на бетонное сооружение, в которое самолет на большой скорости врезался. Это была основа для антенной установки курсового радиомаяка, позволяющего пилоту точно выполнять заход на посадку. Некоторые специалисты высказывают мнение, что если бы бетонной конструкции не существовало или если бы антенна была закреплена на более мягком основании, катастрофы возможно удалось бы избежать.