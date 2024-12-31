По факту смертельного ДТП в Тайшетском районе завели уголовное дело

По факту ДТП в Тайшетском районе заведено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Трагедия произошла около 13 часов 30 декабря на 1253 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Водитель «Лады Приоры» обгонял грузовик «ДонгФенг» с полуприцепом и врезался в «Тойоту Премио», двигающуюся по встречке. Иномарку от удара отбросило в фуру. Погибли две пассажирки: 62-летняя женщина и 10-летняя девочка.
В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия, устанавливают причины и обстоятельств произошедшего.