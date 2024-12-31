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В Смоленской области украинские БПЛА атаковали объект ТЭК

В результате атаки произошли возгорания.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины осуществили атаку на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ярцевском районе Смоленской области с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава района Роман Захаров в своем Telegram-канале.

«Уважаемые ярцевчане! Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса», — написал Захаров.

Он отметил, что в результате атаки произошло несколько возгораний. Глава района добавил, что спасательные расчеты МЧС уже работают на месте инцидента и занимаются ликвидацией открытого горения.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отразили попытку атаковать город с помощью надводных беспилотников. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два БПЛА.