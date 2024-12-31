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Два человека погибли при пожаре в частном доме на Ершова в Омске

О личностях погибших нечего не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 30 декабря, два тела обнаружили в одной из квартир трехквартирного дома на улице Ершова в Амурском поселке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

К моменту прибытия первого пожарного расчет огнем были охвачены 80 кв.м. Спасатели ликвидировали открытое горение в 18:07. На месте работали 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

На месте пожара были обнаружены два тела. О личностях погибших не сообщается. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют сотрудники ведомства.

Ранее мы писали, что частном доме в Таре после пожара были обнаружены тела пожилой супружеской пары.