Два человека погибли при пожаре в частном доме на Ершова в Омске

В понедельник, 30 декабря, два тела обнаружили в одной из квартир трехквартирного дома на улице Ершова в Амурском поселке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
К моменту прибытия первого пожарного расчет огнем были охвачены 80 кв.м. Спасатели ликвидировали открытое горение в 18:07. На месте работали 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
На месте пожара были обнаружены два тела. О личностях погибших не сообщается. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют сотрудники ведомства.
Ранее мы писали, что частном доме в Таре после пожара были обнаружены тела пожилой супружеской пары.