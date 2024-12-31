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Перестал выходить на связь: в начале декабря во Владивостоке пропал мужчина

Месяц в Приморье ищут бесследно пропавшего мужчину.

Источник: Соцсети

Житель Владивостока Дмитрий Байрачный пропал 5 декабря. В этот день 24-летний приморец по неизвестным причинам перестал выходить на связь с родственниками, которые до сих пор не знают, где он и что с ним случилось. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на исчезнувшего.

Рост Дмитрия 168 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы. Однако это все приметы, по которым можно опознать пропавшего мужчину, ведь во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

Семья Дмитрия и «ПримПоиск» просит приморцев, знающих что-либо о местоположении приморца, обратиться по следующим телефонам: 8−423−265−53−41, 102, 112 (полиция) или 8−914−792−61−09, 8−914−721−22 (волонтеры поисковой организации).