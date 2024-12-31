Перестал выходить на связь: в начале декабря во Владивостоке пропал мужчина

Житель Владивостока Дмитрий Байрачный пропал 5 декабря. В этот день 24-летний приморец по неизвестным причинам перестал выходить на связь с родственниками, которые до сих пор не знают, где он и что с ним случилось. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на исчезнувшего.