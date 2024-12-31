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В Дубае задержали казахстанца, укравшего у алматинской компании почти миллиард тенге

В Дубае задержали казахстанца, присвоившего крупную сумму денег компании, сообщает Zakon.kz.

Источник: МВД РК

Об этом 31 декабря 2024 года рассказали в МВД РК.

«В Дубае по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного статьей 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере)», — сказано в сообщении.

В 2022 году подозреваемый в группе лиц совершил хищение 947 миллионов тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании.

В настоящее время мужчина содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.