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Мошенник заработал 130 тысяч рублей на омиче, который хотел купить станок

Покупатель остался без денег и без оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Житель Омска хотел купить в интернете фрезерный станок и лишился 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как выяснилось, мужчина перевел 130 тысяч рублей за фрезерный станок продавцу. Вскоре он должен был получить приобретенное оборудования, но так этого так и не произошло.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Идет расследование.

Ранее мы писали, что омский профессор вместе женой перевел мошенникам более 20 млн за две недели. Мошенники запугивали супружескую пару уголовным дело о госизмене.