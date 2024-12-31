В Алматы бойцы Нацгвардии задержали молодого человека с наркотиками

Начальник войскового наряда рядовой Кулмухамед Рахатулы и патрульные рядовые Павел Лучкин и Денис Зорин, во время несения патрульно-постовой службы в Алмалинском районе, заметили молодого человека, который вел себя подозрительно. Об этом военнослужащие сразу доложили дежурному по войсковым нарядам. Они заметили, как подозреваемый что-то искал между деревьями во дворе жилых домов.
«Он показался нам подозрительным, поэтому мы подошли к нему. Увидев нас, он попытался убежать, но мы задержали его. Когда он начал доставать вещи из карманов, выпал неизвестный предмет, завернутый в белый целлофановый пакет. Мы сразу вызвали сотрудников полиции и удерживали подозреваемого до их приезда» Военнослужащий Кулмухамед Рахатулы.
Далее задержанный был передан полицейским, прибывшим на место происшествия.