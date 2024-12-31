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В Алматы бойцы Нацгвардии задержали молодого человека с наркотиками

28 декабря в 18:55 военнослужащие воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК во время патрулирования задержали человека, скрывавшего наркотики, передает DKnews.kz.

Начальник войскового наряда рядовой Кулмухамед Рахатулы и патрульные рядовые Павел Лучкин и Денис Зорин, во время несения патрульно-постовой службы в Алмалинском районе, заметили молодого человека, который вел себя подозрительно. Об этом военнослужащие сразу доложили дежурному по войсковым нарядам. Они заметили, как подозреваемый что-то искал между деревьями во дворе жилых домов.

«Он показался нам подозрительным, поэтому мы подошли к нему. Увидев нас, он попытался убежать, но мы задержали его. Когда он начал доставать вещи из карманов, выпал неизвестный предмет, завернутый в белый целлофановый пакет. Мы сразу вызвали сотрудников полиции и удерживали подозреваемого до их приезда» Военнослужащий Кулмухамед Рахатулы.

Далее задержанный был передан полицейским, прибывшим на место происшествия.