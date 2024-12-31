В МВД назвали самую крупную переведенную мошенникам сумму за год

«В текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей», — сообщили в МВД.
Уточняется, что в данной схеме мошенничества не использовались курьеры. Кроме того, как указали в МВД, преступники стали концентрироваться на вовлечении жертв в реализацию движимого и недвижимого имущества, в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях.
Ранее, 30 декабря, в МВД сообщили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом. Уточняется, что сначала мошенники обманом заставляют взять кредит и отдать им деньги. Затем, когда жертва пытается вернуть средства, мошенники убеждают ее, что она участвует в тайной операции по их поимке, и под этим предлогом заставляют ее совершить преступление. В итоге жертва, которая хотела вернуть свои деньги, сама становится обвиняемой в совершении тяжкого преступления.