В МВД назвали самую крупную переведенную мошенникам сумму за год

Ранее, 30 декабря, в МВД сообщили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом. Уточняется, что сначала мошенники обманом заставляют взять кредит и отдать им деньги. Затем, когда жертва пытается вернуть средства, мошенники убеждают ее, что она участвует в тайной операции по их поимке, и под этим предлогом заставляют ее совершить преступление. В итоге жертва, которая хотела вернуть свои деньги, сама становится обвиняемой в совершении тяжкого преступления.