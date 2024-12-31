Крушение Azal: Казахстан направил черные ящики в Бразилию

Казахстан направил черные ящики азербайджанского самолета Azal, разбившегося под Актау, в Бразилию, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.
«Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)».
Напомним, ранее ведомство поясняло, что по Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков. Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«На основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer», — поясняли в Минтрансе.
Кроме того, по данным ведомства, 29 декабря 2024 года в Актау по поручению генерального секретаря Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) прибыл аккредитованный наблюдатель — руководитель секции расследования авиационных происшествий, господин Тормодур Тормодсон.
«Необходимо отметить, что ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования и задействованности заинтересованных государств. Таким образом, все 17 международных экспертов находятся в городе Актау», — прокомментировали в министерстве транспорта.
Напомним, в среду 25 декабря, возле Актау разбился самолет, следовавший сообщением «Баку-Грозный». Борт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. В авиакатастрофе выжили 29 человек, 38 человек погибли. На борту находились 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Кыргызстана и 16 — России. Всего 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.